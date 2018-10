Berlin (dpa) - Das höchste Gremium im deutschen Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss, will heute eine neue Planung für das Ärztenetz in Deutschland vorlegen. Damit soll die Zulassung von mehr Hausärzten auf dem Land ermöglicht werden, denn hier gibt es vielfach zu wenige davon. Von dem Mangel betroffen sind etliche Regionen sowohl im Osten als auch in Westdeutschland. Im Anschluss an die Sitzung des Gremiums von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken soll die Ärzteplanung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

