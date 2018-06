London (AFP) In der Kantine des britischen Oberhauses wird nach Protesten von Tierschützern künftig keine Gänsestopfleber mehr serviert. Die Küchenchefs hätten entschieden, die Delikatesse für das neue Jahr von der Speisekarte zu streichen, teilte ein Sprecher der Parlamentskammer am Donnerstag mit. Im britischen Unterhaus wird das Gericht schon länger nicht mehr serviert. Um bei Gänsen die vergrößerte Leber zu erzeugen, wird den Tieren mehrmals täglich ein Futterbrei in den Magen gestopft.

