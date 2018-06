Durango (AFP) Nach dem versuchten Gefängnisausbruch im Norden Mexikos mit 24 Toten ist die gesamte Haftanstalt geräumt worden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, handelte es sich bei der Verlegung der 500 Gefangenen in andere Haftanstalten der Region um eine "Vorsichtsmaßnahme". Bei dem versuchten Ausbruch aus der Haftanstalt in Gómez Palacio im Bundesstaat Durango waren nach jüngsten Angaben am Dienstag 15 Gefangene und neun Wärter getötet worden. Sieben Wärter wurden schwer verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.