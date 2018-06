Parteiübergreifende Trauer um SPD-Politiker Peter Struck

Berlin (dpa) - Der Tod des früheren Verteidigungsministers Peter Struck hat parteiübergreifend tiefe Trauer ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte ihn einen bedeutenden Parlamentarier und großen Sozialdemokraten. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte ihn als Menschen, der mit Glaubwürdigkeit und Kompetenz das Vertrauen in die Politik gestärkt habe. Struck saß 29 Jahre im Bundestag und war zweimal SPD-Fraktionschef. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt in der Berliner Charité.

Weg für mehr Ärzte gegen den Medizinermangel soll frei werden

Berlin (dpa) - Gegen den drohenden Ärztemangel auf dem Land soll eine neue Planung für das Netz niedergelassener Mediziner helfen. Das höchste Gremium im deutschen Gesundheitswesen - der Gemeinsame Bundesausschuss - will dafür heute eine entsprechende Richtlinie ändern. Damit soll die Zulassung vor allem von mehr Hausärzten in Mangelregionen ermöglicht werden. Alarm schlugen unmittelbar vor der Sitzung die Psychotherapeuten: Sie fürchten, dass in ihrem Bereich neue Probleme entstehen.

Kein Durchbruch im US-Haushaltsstreit

Washington (dpa) - Weniger als zwei Wochen vor Ablauf einer entscheidenden Frist ist im US-Haushaltsstreit noch kein Durchbruch in Sicht. Der republikanische Verhandlungsführer John Boehner wies den jüngsten Vorschlag von Präsident Barack Obama für ein Programm zum Defizitabbau als «unausgewogen» zurück. Zuvor hatte Obama die Opposition aufgefordert, den «Deal» anzunehmen. Er sei der Opposition im Tauziehen um höhere Steuereinnahmen und drastische Einsparungen entgegengekommen. Hauptknackpunkt sind Steuererhöhungen für Reiche.

US-Soldat droht Todesstrafe wegen Massakers in Afghanistan

Washington (dpa) - Nach einem Massaker an Zivilisten mit 16 Toten in Afghanistan muss der US-Soldat Robert Bales mit der Todesstrafe rechnen. Die US-Armee teilte mit, die Staatsanwaltschaft sei autorisiert, die Höchststrafe zu fordern. Unter den 16 Toten seien viele Kinder. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten in dem Krieg. Der 39-jährige Bales soll sich gleich zwei Mal in einer Nacht aus seinem Stützpunkt geschlichen und die Bluttaten in nahe gelegenen Dörfern angerichtet haben.

Putin hält erste internationale Pressekonferenz seit vier Jahren

Moskau (dpa) - Erstmals seit vier Jahren stellt sich Kremlchef Wladimir Putin heute in Moskau den Fragen der Weltpresse. Zuletzt war vor allem im Ausland die Kritik am harten Vorgehen der russischen Führung gegen die Opposition und Menschenrechtler immer lauter geworden. Der Präsident habe sich mit «titanischer Arbeit» auf die Fragestunde vorbereitet, sagte Putins Sprecher. Zuletzt hatte sich Putin am 14. Februar 2008 kurz vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit als Präsident der internationalen Presse gestellt.

Frankreich und Algerien wollen Beziehung normalisieren

Algier (dpa) - Ein halbes Jahrhundert nach dem blutigen Unabhängigkeitskrieg wollen Frankreich und Algerien ihre Beziehungen endgültig normalisieren. Die beiden Staatschefs François Hollande und Abdelaziz Bouteflika unterzeichneten am Abend in Algier eine Freundschafts- und Kooperationserklärung. Hintergrund der jahrzehntelangen Spannungen ist der 1954 begonnene Befreiungskampf der Algerier gegen die französische Kolonialherrschaft. Er kostete Hunderttausenden Menschen das Leben und wurde erst 1962 beendet.