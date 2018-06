Moskau (AFP) Die Entführer von drei in Syrien verschleppten ausländischen Ingenieuren haben einem Pressebericht zufolge eine Lösegeldforderung gestellt. Die Entführer verlangten für die Freilassung der beiden Russen und des Italieners 50 Millionen syrische Lira (rund 530.000 Euro), berichtete die russische Zeitung "Kommersant" am Donnerstag unter Berufung auf Diplomatenkreise in Moskau. Das Außenministerium erklärte lediglich, es sei Lösegeld von der syrischen Firma gefordert worden, für die die Männer arbeiteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.