Genf (AFP) Ein Skifahrer ist bei einer Abfahrt im Gebiet Zermatt in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt. Der 57-jährige Schweizer sei in einer vierköpfigen Gruppe außerhalb der Piste gefahren, teilte die Polizei des Kantons Wallis am Donnerstag mit. Zu der Gruppe habe auch ein Hochgebirgsführer gezählt. Den Angaben zufolge stürzte der Mann aus zunächst unbekannter Ursache einen gefrorenen Wasserfall hinunter.

