Nairobi (AFP) Bei einem Schiffsunglück im Golf von Aden sind bis zu 55 Flüchtlinge aus Somalia und Äthiopien ums Leben gekommen. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR teilte am Donnerstag in Nairobi mit, dass nach dem Unglück, das sich bereits am Dienstag ereignete, vor der Nordostküste Somalias 23 Leichen geborgen wurden. Von den 60 Bootsinsassen konnten fünf lebend geborgen werden, 32 wurden vermisst. Das Boot war den ersten Ermittlungen zufolge überfüllt und kenterte eine Viertelstunde nach dem Auslaufen aus dem Hafen Bosasso im Norden Somalias.

