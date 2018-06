Seoul (AFP) In ihrer ersten Rede nach ihrem Wahlsieg hat Südkoreas künftige Präsidentin Park Geun Hye einen Neuanfang in der Politik gegenüber Nordkorea angekündigt. Sie werde eine "neue Ära einleiten", die auf Sicherheit und vertrauensvoller Diplomatie gründe, sagte Park am Donnerstag. Der jüngste Raketentest Nordkoreas habe die Ernsthaftigkeit der Sicherheitslage gezeigt, sagte Park nach einem Besuch am Grab ihres Vaters, dem Diktator Park Chung Hee, der das Land von 1961 bis 1979 regierte.

