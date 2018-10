Kiew (AFP) Die ukrainischen Behörden haben zwei Weißrussen festgenommen, die versucht hatten, mit Bargeld im Wert von 1,8 Millionen Euro die ukrainisch-weißrussische Grenze zu überqueren. Die Männer seien am Mittwoch von Grenzschützern in der Region Wolhinje im Norden der Ukraine entdeckt worden, teilte der Grenzschutz am Donnerstag mit. Demnach trugen die Festgenommenen das Geld unter ihrer Tarnfleckenkleidung.

