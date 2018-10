Washington (AFP) Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung sind in den USA drei Schweizer Banker angeklagt worden. Sie sollen US-Bürgern dabei geholfen haben, mehr als 420 Millionen Dollar (318 Millionen Euro) am Fiskus vorbeizuschleusen, wie das Justizministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Um deren Konten zu eröffnen und zu verwalten, hätten die Beschuldigten Codenamen wie "Raincity" oder "Kakeycat" genutzt.

