Los Angeles (AFP) Ein vom US-Popstar Michael Jackson getragener schwarzer Handschuh ist in Los Angeles für den Rekordpreis von fast 200.000 Dollar (gut 150.000 Euro) versteigert worden. Das mit Swarovski-Kristallen besetzte Kleidungsstück ist damit der teuerste jemals verkaufte Jackson-Gegenstand, wie das Auktionshaus Nate D. Sanders am Donnerstag mitteilte. Jackson hatte den Handschuh 1984 bei den American Music Awards getragen, wo er für sein Hit-Album "Thriller" ausgezeichnet wurde. 2010 war ein weißer Handschuh des Sängers in Las Vegas für 192.000 Dollar versteigert worden.

