Caracas (AFP) Die Vereidigung von Venezuelas Staatschef Hugo Chávez zu seiner dritten Amtszeit könnte wegen seines schlechten Gesundheitszustands verschoben werden. Die Verfassung lege kein Datum für den Amtseid fest, sagte Parlamentssprecher Diosdado Cabello der Tageszeitung "El Nacional" vom Mittwoch. Während die sozialistische Regierungspartei weiter am 10. Januar als Termin für die Einführung in Chávez dritte Amtszeit festhält, sagte Cabello, es gebe keinen Grund, an dem Datum festzuhalten.

