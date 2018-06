Offenbach (dpa) - Nass und grau ist es in Deutschland. Doch ob es schneit oder regnet, hängt auch in den kommenden Tagen entscheidend von der Region ab: Während es im Osten kalt bleibt, steigen die Temperaturen im Westen deutlich über den Gefrierpunkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 9 Grad am Niederrhein und minus 8 Grad an der Oder, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dort, wo warme und kalte Luft aufeinandertreffen, kann schon morgen Eisregen für glatte Straßen sorgen. Wo genau, ist noch nicht klar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.