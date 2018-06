Oberhof (SID) - Langlauf-Bundestrainer Frank Ullrich hat im Vorfeld der Tour de Ski vor zu hohen Erwartungen an die deutsche Mannschaft gewarnt. "Wir wollen zum Auftakt in Oberhof zwar an unsere starken Leistungen anknüpfen, man muss aber auch Verständnis haben, wenn es vielleicht nicht so glänzend läuft", sagte Ullrich bei einer Pressekonferenz in Oberhof: "Wir sind sicher nicht die Skination Nummer eins, da kann oder muss man auch mal mit einer guten Platzierung unter den Top 10 zufrieden sein."

Gerade der unerwartete erste Weltcupsieg des Thüringers Tim Tscharnke (Biberau) in Canmore/Kanada hat im Umfeld für Euphorie gesorgt. "Ich versuche trotzdem den Ball flachzuhalten, in meinem Leben hat sich nicht viel verändert. Das war sicher ein Ausrufezeichen, aber ich muss hart weiterarbeiten", sagte der 23-Jährige, der vor allem auf die nordische Ski-WM in Val di Fiemme hinarbeitet: "Bei den Teamwettbewerben wollen wir dort um die Medaillen mitkämpfen. Im Einzel habe ich mich noch nicht entschieden, worauf ich mich konzentriere."

Der frühere Biathlon-Bundestrainer Ullrich analysierte, dass die Mannschaft mit Blick auf die WM in Italien auf einem "sehr guten Weg" sei. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass es gleich zum Auftakt der Saison so gut läuft. Jetzt wollen wir über die Feiertage gesund bleiben, um gestärkt in die Tour de Ski zu gehen", sagte der 54 Jahre alte Ullrich.

Zum Beginn zur Tour de Ski steht in Oberhof am 29. Dezember bei den Männern und Frauen der Prolog auf dem Programm. Einen Tag später kommt es zu einem Verfolgungsrennen, ehe der Tross zum Jahresbeginn in die Schweiz weiterzieht.