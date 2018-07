Köln (SID) - Die Dallas Mavericks suchen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter nach ihrer Form. Einen Tag nach der Rückkehr des langzeitverletzten deutschen Superstars Dirk Nowitzki ins Mannschaftstraining unterlagen die "Mavs" am Donnerstagabend (Ortszeit) Meister Miami Heat mit 95:110. Für die Texaner war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Dallas hatte in Forward Jae Crowder seinen erfolgreichsten Schützen (15 Punkte). Miami konnte sich erneut auf Superstar LeBron James verlassen, der als bester Werfer seines Teams 24 Zähler erzielte. In der Western Conference rutschte Dallas mit nur zwölf Siegen aus 26 Spielen auf den elften Rang ab, Miami ist Zweiter im Osten.

"Unser Auftritt war sehr enttäuschend. Aber wir müssen das schnell vergessen", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle. Schon am Freitag startete der Meister von 2011 in eine schwierige Auswärtstour. Innerhalb einer Woche kommt es zu Spielen bei den Memphis Grizzlies, den San Antonio Spurs und bei Oklahoma City Thunder.

Vizemeister Oklahoma musste das Ende seiner beeindruckenden Serie von zwölf Siegen in Folge hinnehmen. Bei den Minnesota Timberwolves unterlag das Team um Superstar Kevin Durant mit 93:99.