Berlin (AFP) Zur Lösung der Finanzkrise in Zypern kommen nach Ansicht der Bundesregierung alle Optionen in Betracht. Nach einer genaueren Prüfung des Finanzierungsbedarfs "wird man alle Möglichkeiten ins Auge fassen müssen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Zu konkreten Maßnahmen wie einem Schuldenschnitt wollte er sich nicht äußern. Er fügte aber hinzu, dass die Schuldentragfähigkeit "ein entscheidender Faktor" bei möglichen Rettungsplänen sei. Es gebe "verschiedene Möglichkeiten", die Schuldentragfähigkeit zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.