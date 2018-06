Berlin (AFP) Für die Beschäftigten der größten deutschen Kinokette Cinestar gilt ab Januar erstmals ein Tarifvertrag. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilte am Freitag in Berlin mit, sie habe sich nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Cinestar auf einen Tarifabschluss für alle 52 Betriebe geeinigt. In den kommenden drei Jahren sollen laut Verdi die Löhne je nach bisheriger Entgelthöhe um acht bis 33 Prozent steigen. Zuvor lagen die Löhne demnach zumeist weit unter dem Niveau anderer Kinowettbewerber und waren somit sehr niedrig. Von der Einigung profitieren laut Verdi 3500 Beschäftigte.

