Berlin (AFP) Der Kölner Kardinal Joachim Meisner hofft, bald in den Ruhestand gehen zu können. "Ich bin nicht pflastermüde, aber bin der Meinung, es wäre nach 25 Jahren gut, wenn ein neuer Erzbischof die Richtung angibt", sagte Meisner der Tageszeitung "Die Welt". Meisner, der am 25. Dezember 79 Jahre alt wird, sagte auf die Frage, ob er die Last des Amts bald loszuwerden glaube: "Ich weiß noch nicht, ob ich sie schon von den Schultern kriege. Ich hoffe es." Es gebe "sehr viele gute, junge Leute". Ein Kardinal kann nur dann in den Ruhestand gehen, wenn der Vatikan das Rücktrittsgesuch annimmt.

