Berlin (AFP) Schauspielerin Natalia Wörner wünscht sich mehr Anerkennung für Alleinerziehende. "In 80 Prozent der Fälle sind es die Frauen, die ihre Kinder großziehen. Das ist nicht immer leicht, es sind enorme Pakete, die die Frauen da tragen", sagte die 45-Jährige der Zeitung "Welt" vom Freitag. Es werde aber "manchmal zu wenig gewürdigt, was Frauen so alles hinbekommen". Zudem müssten die meisten beruflich zurückstecken.

