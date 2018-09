Berlin (AFP) Piratenchef Bernd Schlömer sieht seine Partei in der Krise. "Es gelingt derzeit nicht, uns stark zu positionieren", sagte Schlömer "Spiegel Online" vom Freitag. Er räumte ein, dass die Piraten "die Trendwende in diesem Jahr nicht mehr geschafft" hätten. Nach einem Höhenflug in den Umfragen in der ersten Jahreshälfte ist die Partei inzwischen auf Werte unter der Fünf-Prozent-Schwelle abgestürzt. "Ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit ist übersättigt von der Piratenpartei", sagte Schlömer. Er plädierte dafür, drängende gesellschaftliche Fragen wie steigende Mieten und Strompreise stärker in den Fokus der Piraten zu rücken.

