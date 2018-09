Baiersbrunn (AFP) Ob Weihnachtsgans, Karpfen, Plätzchen oder Stollen - viele Bundesbürger schlagen beim Essen zu Weihnachten über die Stränge. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Magazins "Apotheken Umschau". Mehr als zwei Drittel (67,3 Prozent) der Befragten gaben an, an den Feiertagen "so richtig" zu schlemmen, ohne auf Kalorien, Fett oder Cholesterin zu achten. Mit einem Anteil von 84,3 Prozent geben sich Teenager im Alter zwischen 14 und 19 Jahren demnach am häufigsten der hemmungslosen Völlerei hin.

