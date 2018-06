Nürnberg (AFP) Die deutschen Verbraucher bleiben auch zum Jahresende durch die Eurokrise verunsichert und zeigen ein uneinheitliches Stimmungsbild. Während die Kauflaune abnimmt, steigen die Erwartungen an die Einkommensentwicklung, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Freitag in Nürnberg mit. Falls keine nachhaltige Lösung für die europäische Schuldenkrise gefunden werde, stehe dem Konsum in Deutschland ein "sehr schwieriges Jahr" bevor, prognostizierten die Marktforscher aber.

