Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des versuchten Anschlags am Bonner Hauptbahnhof befürworten vier von fünf Deutschen eine Ausweitung der Videoüberwachung. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap für die ARD sprachen sich 81 Prozent der Befragten für mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen aus. 18 Prozent der Befragten lehnten demnach eine Ausweitung ab.

