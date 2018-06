Gelsenkirchen (SID) - Der Brasilianer Edu wird nach Ende seines Leihvertrags im neuen Jahr von der SpVgg Greuther Fürth zum Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurückkehren. "Wir erwarten Edu am 2. Januar zum Trainingsauftakt bei uns", sagte Schalkes Manager Horst Heldt dem RevierSport: "Danach werden wir entscheiden, ob er mit ins Trainingslager nach Katar reist oder sich etwas anderes ergeben wird." Der 31 Jahre alte Stürmer besitzt bei den Königsblauen noch einen bis zum 30. Juni 2013 gültigen Vertrag.