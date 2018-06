Berlin (dpa) - Joachim Löw hofft nach dem durchwachsenen Länderspieljahr 2012 auf Lerneffekte aus den Negativerlebnissen gegen Italien und Schweden.

«Manchmal müssen Dinge richtig wehtun, damit man daraus lernt», erklärte der Bundestrainer in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Jahreswechsel. «Da gehen alle Warnlampen an, bei Trainern und Spielern», sagte Löw zu den Fehlern im EM-Halbfinale gegen Italien (1:2) oder in der WM-Qualifikation gegen Schweden. In Berlin hatte das DFB-Team einen 4:0-Vorsprung verspielt, am Ende hieß es 4:4.

«Alle müssen lernen, damit umzugehen», hob Löw die Lehre aus den Schockerlebnissen 2012 hervor, sieht darin aber auch einen positiven Aspekt für die Zukunft: «Wenn man mal solche negativen Dinge erlebt hat, will man sie mit aller Gewalt verhindern.»

Der DFB-Chefcoach sieht sein Team trotz der Rückschläge weiter auf einem guten Weg: «Ich sehe die Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren. Da haben wir große Fortschritte gemacht.»