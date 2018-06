London (AFP) Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher ist am Freitag wegen einer Vergrößerung ihrer Harnblase operiert worden. Wie ihre Sprecherin am Abend mitteilte, erholte sich die 87-Jährige nach dem Eingriff in einem Londoner Krankenhaus. Es gehe ihr "absolut gut". Thatcher war am Donnerstag in die Klinik eingewiesen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.