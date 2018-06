Rom (AFP) Das italienische Parlament hat den Staatshaushalt für das kommende Jahr gebilligt. Die Abgeordnetenkammer in Rom stimmte am Freitagabend mit 309 Stimmen für den Haushalt 2013, 55 Abgeordnete votierten dagegen bei fünf Enthaltungen. Der Senat hatte dem Sparbudget bereits am Donnerstag zugestimmt.

