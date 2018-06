Berlin (dpa) - Ein Bankräuber hat bei einem Überfall in Berlin einen Angestellten als Geisel genommen. Berichte, wonach der Täter mit einer Bombe drohe, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Ein Polizeisprecher sagte, der Geiselnehmer fordere Geld und freien Abzug. Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei sicherten die Filiale der Deutschen Bank im Bezirk Zehlendorf ab. Das Gebiet in dem gutbürgerlichen Stadtteil Berlins war weiträumig abgesperrt, Rettungskräfte standen bereit.

«Wir sind jetzt im Moment in der Lage, die Situation bereinigen zu wollen, deshalb können wir Ihnen keine näheren Angaben zu dem Tatverdächtigen geben», sagte der Polizeisprecher am Einsatzort. Die Einsatzleitung verhandele mit dem Täter. Es sei derzeit nicht abzuschätzen, wie lange die Verhandlungen dauern könnten, sagte der Sprecher. Die Polizei weitete die Straßensperrungen am Abend aus.

Die «Bild»-Zeitung berichtete online, der Bankräuber fordere eine Million Euro. Es soll sich um einen Mann im Alter von Ende 20 handeln. Auch diese Angaben wollte die Polizei nicht bestätigen. Der Sprecher sagte lediglich, dass der Täter einen «höheren Betrag» verlange. Laut «Berliner Morgenpost» soll der Mann gedroht haben, das Gebäude mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. In Berlin-Zehlendorf hatte sich 1995 der bislang spektakulärste Banküberfall mit Geiselnahme in der Hauptstadt ereignet. Damals stürmten vier Männer mit Maschinenpistolen die Commerzbank-Filiale in dem Stadtteil und nahmen 16 Geiseln. Die Räuber entkamen damals durch einen selbst gegrabenen Tunnel. Die Geiseln blieben unverletzt.