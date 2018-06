Newtown (dpa) - Eine Woche nach dem Schulmassaker gedenken die Menschen in Newtown und im ganzen US-Staat Connecticut heute der Opfer. Um 9.30 Uhr gibt es eine Schweigeminute - genau zu der Zeit, als der Amokläufer am vergangenen Freitag in der Sandy-Hook-Grundschule 20 Kinder und sechs Erwachsene tötete. Zugleich erwarten die Amerikaner mit Spannung eine Pressekonferenz der mächtigen Waffenlobby NRA in Washington. Die Organisation hatte kürzlich mit der Erklärung überrascht, sie wolle mithelfen, dass solche Verbrechen nicht mehr passieren.

