Washington (dpa) - Eine Woche nach dem Schulmassaker in Newtown will heute die mächtige US-Organisation der Waffenbesitzer, die NRA, auf einer Pressekonferenz informieren. Der Termin wird mit großer Spannung erwartet, nachdem die Rufe nach verschärften Waffengesetzen immer lauter geworden sind. So hat Präsident Barack Obama bereits eine Kommission eingesetzt, die Vorschläge für neue Maßnahmen ausarbeiten soll. Die NRA hatte kürzlich überraschend erklärt, sie wolle mithelfen, dass solche Verbrechen nicht mehr passieren.

