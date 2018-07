Seoul (AFP) Nordkorea hat am Freitag Berichte über die Festnahme eines US-Bürgers bestätigt. Pae Jun Ho sei am 3. November als Tourist eingereist und habe sich eines "Verbrechens" schuldig gemacht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Pae habe die Tat gestanden, zu der keine Details bekannt wurden. Das US-Außenministerium hatte bereits am 11. Dezember über die Festnahme eines US-Bürgers informiert, sich aber nicht zur Identität geäußert.

