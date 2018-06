Bukarest (AFP) Die neue rumänische Regierung unter Führung von Premierminister Victor Ponta hat am Freitag eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Die Abgeordneten in der Hauptstadt Bukarest gaben dem Kabinett mit 402 zu 120 Stimmen Rückendeckung für sein Versprechen, das Wachstum anzukurbeln und die Haushaltsdisziplin einzuhalten. In der ersten Januarhälfte stimmen die Volksvertreter über den neuen Haushaltsentwurf ab, was als erste Belastungsprobe für Pontas Kabinett gilt. Zugleich wird eine Delegation des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Union nach Bukarest reisen.

