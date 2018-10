Stuttgart (SID) - Der deutsche Turn-Olympiazweite Marcel Nguyen wechselt zum kommenden Jahr den Verein. Der 25-Jährige, der in der deutschen Turnliga (DTL) in den vergangenen vier Jahren für die KTV Straubenhardt an den Start gegangen war, tritt ab 1. Januar 2013 sowohl im Bundesligateam als auch bei den Einzelwettbewerben für den MTV Stuttgart an.

"Dies ist keine Entscheidung gegen den KTV Straubenhardt, sondern für Stuttgart, meinen Trainings- und Lebensmittelpunkt. Dem gesamten Team des KTV danke ich sehr herzlich für die unvergesslichen Jahre und wünsche ihnen alles Gute", sagte Nguyen.