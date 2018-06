Mailand (AFP) Für eine Milliardensumme will der US-Konzern General Electric (GE) Teile des italienischen Triebwerkeherstellers Avio übernehmen. GE werde die Luftfahrt-Sparte von Avio für 4,3 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro) kaufen, teilte das US-Unternehmen am Freitag in Mailand mit. GE ist damit bereit, achteinhalb mal mehr zu zahlen, als die Avio-Sparte in diesem Jahr voraussichtlich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen überhaupt erwirtschaften wird. Für den US-Konzern sollte sich der Kauf trotzdem rechnen: Seit Jahren ist Avio Zulieferer für einige der beliebtesten Produkte aus der GE-Luftfahrtsparte.

