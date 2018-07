London (dpa) - Ein Feuer am Londoner Bahnhof Paddington hat in der Nacht die Zugverbindungen von der Innenstadt zu Europas größtem Flughafen Heathrow gekappt. Der Flughafen-Schnellzug Heathrow-Express konnte überhaupt nicht mehr verkehren, langsamere Vorortzüge waren verspätet, teilten die Bahngesellschaften mit. Das Feuer war in der Nacht in einem Depot des Bahnhofs ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Heute ist für viele Briten und in Großbritannien lebende Ausländer der Hauptreisetag vor dem Fest.

