Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat spürbar nachgegeben. Als Grund nannte Händler den sich verschärfenden US-Haushaltsstreit und größere Sorgen um das Euroland Zypern. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3205 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,3246 Dollar festgesetzt.

