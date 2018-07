Kairo (AFP) Die zweite und letzte Runde der Volksabstimmung über die umstrittene Verfassung in Ägypten ist am Samstag um vier Stunden verlängert worden. Statt bis 19.00 Uhr blieben die Wahllokale bis 23.00 Uhr geöffnet, teilte die Wahlkommission mit. Grund sei der große Andrang von Wählern. Auch bei der ersten Wahlrunde am vergangenen Samstag waren die Wahllokale vier Stunden länger offen geblieben.

