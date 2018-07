Kairo (AFP) In Ägypten hat am Samstag die zweite Runde der Volksabstimmung über den umstrittenen Verfassungsentwurf begonnen. Vor einer Woche war zunächst in zehn der 27 Provinzen über den Entwurf für das neue Grundgesetz abgestimmt worden. Nun entscheiden die Bürger in den übrigen 17 Provinzen über den Text. Die Wahlbüros schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ). Bei der ersten Runde hatte sich eine Mehrheit für den Entwurf abgezeichnet, der durch eine von den Islamisten dominierte Versammlung ausgearbeitet worden war.

