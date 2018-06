Passau/Berlin (AFP) Zwischen 2007 und 2011 hat der Staat einem Bericht zufolge mehr als 53 Milliarden Euro ausgegeben, um unzureichende Löhne von Geringverdienern aufzustocken. Allein im vergangenen Jahr seien 10,7 Milliarden Euro an 1,2 Millionen anspruchsberechtigte Haushalte gezahlt worden, heißt es in einer Anfrage der Linksfraktion an das Bundesarbeitsministerium, aus der die "Passauer Neue Presse" am Samstag zitierte. Der Anspruch lag damit bei durchschnittlich 737 Euro im Monat. "Da werden Milliarden verpulvert, um Hungerlöhne aufzufüllen", sagte Linkspartei-Chef Bernd Riexinger der Zeitung.

