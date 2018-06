Hamburg (dpa) - Der Berliner Peter Liebers und Sarah Hecken aus Mannheim haben sich zum vierten Mal die Einzeltitel im Eiskunstlauf gesichert. Der 24 Jahre alte Sportsoldat ließ mit 213,12 Punkten Franz Streubel (186,75/Oberstdorf) und seinem Vereinskameraden Paul Fentz (181,91) keine Chance.

Nur Liebers wird die deutschen Farben bei der EM Ende Januar in Zagreb vertreten. Doch ganz zufrieden war der 24-Jährige in Hamburg nicht: «Ich hätte den vierfachen Toeloop zumindest abspringen müssen.» Stattdessen riskierte der Student der Biotechnologie nichts und kam mit einigen Wacklern beim dreifachen Toeloop durch sein Programm. Richtig gut waren die beiden dreifachen Axel. Für Europas Top Ten ist das aber zu wenig. «Ich werde noch eine Schippe drauflegen müssen», gab er zu, «dafür will ich die Zeit voll nutzen». An der Kondition habe es nicht gelegen, beteuerte er. Die Sprünge müssten noch besser werden: «Da hatte ich einen kleinen Hänger.»

Die 19 Jahre alte Hecken setzte sich vor ihrer Trainingskameradin Nathalie Weinzierl (150,55) und Sandy Hoffmann aus Dresden (150,48) mit 152,55 Punkten durch. «Ich hatte nur einen Fehler beim Salchow», sagte Hecken, die im vergangenen Jahr nach einer Schleimbeutel- Operation am Fuß die Titelkämpfe verpasst hatte. «Ich hatte eine schwierige Zeit, aber ich wollte unbedingt meinen Titel zurückholen», sagte Hecken, die im Frühjahr erfolgreich das Abitur bestanden hat.

Den einzigen Startplatz bei der EM wird allerdings Weinzierl einnehmen. Sie hatte nach guten Vorwettkämpfen 20 Punkte Vorsprung. Landet sie bei den kontinentalen Wettkämpfen in Kroatien allerdings nicht unter den Top Ten, fährt möglicherweise Hecken zur WM im März nach Kanada. Doch die muss erst noch die internationale Normpunktzahl knacken.

Im Eistanz gewannen Nelli Zhiganshina und Alexander Gazsi aus Oberstdorf vor Tanja Kolbe und Stefano Caruso (Berlin) ihren vierten Titel. Alle fahren nach Kroatien zur EM.

Wegen der vor der EM pausierenden Weltmeister Aljona Savchenko/Robin Szolkowy und der erkrankten Meister Maylin Hausch und Daniel Wende gab es nur ein dürftiges Paarlauf-Feld von zwei Paaren. Bei ihrem ersten Start liefen die erfrischenden Annabelle Prölß/Ruben Blommaert auf Platz eins. Weil die Oberstdorferin erst 14 Jahre alt ist, dürfen die Zwei nicht die Reise nach Zagreb antreten. Enttäuschende Zweite wurden nach Stürzen Mari Vartmann und Aaron van Cleave (Düsseldorf/Berlin), die das dritte EM-Ticket ergatterten.