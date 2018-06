London (dpa) - Bayern Münchens nächster Champions League-Gegner FC Arsenal hat seinen Vormarsch in der Tabelle der Premier League fortgesetzt. Das Team mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Per Mertesacker und Lukas Podolski gewann mit 1:0 beim Tabellen-18. Wigan Athletic.

Arsenal schob sich damit vorläufig auf den dritten Rang hinter Manchester United und Manchester City. Mikael Arteta machte in der 60. Minute mit einem verwandelten Elfmeter den achten Saisonsieg für das schwach gestartete Team von Trainer Arsene Wenger perfekt. Die Londoner sind im Februar/März Gegner des FC Bayern im Achtelfinale der europäischen Königsklasse.

Arsenal führt ein Quartett von Mannschaften mit jeweils 30 Punkten an. Dahinter belegen der FC Everton (2:1 bei West Ham United), Tottenham Hotspur (0:0 gegen Stoke City) und West Bromwich Albion (2:1 gegen Norwich City) die Ränge vier bis sechs. Mit einem Erfolg am Sonntag gegen Aston Villa kann der FC Chelsea allerdings an diesen Clubs wieder vorbeiziehen.

Titelverteidiger Manchester City feierte einen glücklichen Last-Minute-Sieg. Durch einen umstrittenen Kopfballtreffer von Gareth Barry (90.+2) gewann der Tabellen-Zweite mit 1:0 gegen Schlusslicht FC Reading und verkürzte den Rückstand zum führenden Lokalrivalen ManUnited vorerst wieder auf drei Punkte. Der Spitzenreiter muss am Sonntag bei Swansea City antreten.