Valladolid (SID) - Superstar Lionel Messi hat sein Rekordjahr 2012 beim FC Barcelona mit einem weiteren Treffer abgeschlossen, beim Erzrivalen Real Madrid zeichnet sich derweil ein spektakulärer Machtkampf ab. Beim 3:1 (1:0)-Sieg des FC Barcelona bei Real Valladolid erzielte Weltfußballer Messi das Tor zum 2:0. Damit schraubte der Argentinier im letzten Spiel des Jahres die Bestmarke für die meisten Treffer innerhalb eines Kalenderjahres, die er Gerd Müller (85 Tore im Jahr 1972) abgenommen hatte, auf 91 Tore.

Der souveräne Tabellenführer der Primera Division fuhr im 17. Spiel den 16. Sieg ein. Real kassierte dagegen beim FC Malaga eine 2:3 (0:0)-Niederlage, hat als Dritter nun 16 Punkte Rückstand auf Barca und sieht nicht nur wegen der sportlichen Krise stürmischen Zeiten entgegen.

In Malaga setzte Trainer José Mourinho Torwart Iker Casillas auf die Bank. Der Kapitän, Welt- und Europameister, fehlte damit erstmals seit Mai 2002 aus sportlichen Gründen in der Real-Startelf. In Malaga ersetzte Antonio Adán den 31 Jahre alten Casillas, dessen Verhältnis zum exzentrischen Real-Trainer schon seit Monaten als sehr angespannt gilt.

Casillas spielt seit seinem achten Lebensjahr bei Real Madrid, zweimal gewann er mit den Königlichen die Champions League (2000 und 2002), wurde fünfmal Meister. Auf der Facebook-Seite der Klub-Ikone forderten zahlreiche erboste Fans schon während des Spiels die Entlassung Mourinhos.

Isco (49.) und der ehemalige Münchner Roque Santa Cruz (72., 76.) sorgten mit ihren Toren für den Sieg des FC Malaga, der am Freitag wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play durch die UEFA für ein Jahr aus dem Europapokal ausgeschlossen worden war. Sergio Sanchez (66.) per Eigentor und Karim Benzema (82.) erzielten die Real-Treffer. Mesut Özil und Sami Khedira spielten für die Gäste durch.

Barca war in Abwesenheit des erneut an Krebs erkrankten Trainers Tito Vilanova durch Xavi (43.) kurz vor der Pause in Führung gegangen, ehe Messi in der 59. Minute auf 2:0 erhöhte. Seinen siebten Doppelpack im siebten Spiel in Folge verfehlte der Argentinier danach allerdings. Nachdem Javi Guerra (89.) für Valladolid verkürzt hatte, stellte Cristian Tello in der Schlussminute den Endstand her.

Vor dem Spiel hatten die Akteure Vilanova, der am Samstag nach seiner Krebs-Operation aus dem Krankenhaus entlassen wurde und bis zu seiner Rückkehr von Co-Trainer Jordi Roura vertreten wird, auf T-Shirts ihre Genesungswünsche übermittelt.