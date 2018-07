London (AFP) Der britische Schauspielstar Hugh Grant hat eine Entschädigung für die Abhörpraktiken der Skandalzeitung "News of the World" akzeptiert. Das Unternehmen News Group Newspapers (NGN) von Medienmogul Rupert Murdoch habe eingewilligt, Grant eine "substanzielle Summe" als Entschädigung zu zahlen, erklärte der Anwalt des Schauspielers am Freitag, ohne den genauen Betrag zu nennen.

