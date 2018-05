London (AFP) Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood hat zum dritten Mal geheiratet. "Ich fühle mich großartig", sagte der 65-Jährige der Zeitung "Sun" vom Samstag, nachdem er seiner 31 Jahre jüngeren Freundin Sally Humphreys in einem Londoner Hotel das Ja-Wort gegeben hatte. Bilder zeigten die 34-jährige Theaterproduzentin Humphreys in einem weißen Hochzeitskleid, während Wood zu einem dunklen Anzug rosa Socken trug und eine Packung Zigaretten in der Hand hielt. Trauzeuge war Sänger Rod Stewart, auch Ex-Beatle Paul McCartney kam zu der kleinen Zeremonie.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.