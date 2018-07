Washington (dpa) - Der Internationale Währungsfonds hat Frankreichs mangelnde Wettbewerbsfähigkeit beklagt und sieht darin auch ein Risiko für die weitere Wirtschaftsentwicklung. Zugleich erwartet der IWF, dass Frankreich auch im nächsten Jahr die EU-Defizitgrenze nicht einhalten wird.

Wie der Währungsfonds am Freitag (Ortszeit) in Washington mitteilte, rechnet er für das Jahr 2013 mit einem Defizit von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Frankreich, nach 4,5 Prozent im laufenden Jahr.

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich schätzt der IWF für das Jahr 2012 auf 0,2 Prozent, für das kommende Jahr auf 0,4 Prozent. Frankreich solle im Falle einer anhaltenden Wachstumsflaute seinen Sparkurs verschärfen, hieß es. Der Wirtschaftsausblick spiegele angesichts der Schuldenkrise die allgemeine Schwäche in Europa wider, aber behindert werde die Erholung in Frankreich auch durch eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Der Exportanteil gehe stetig zurück.

