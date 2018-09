Köln (dpa) - Ein in Köln vermisstes zweijähriges Mädchen ist tot aufgefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar, berichtete die Polizei in der Nacht. Die Kleine habe im Freien gelegen, sagte ein Sprecher. Die 20 Jahre alte Mutter und ihr 23-jähriger Lebensgefährte wurden seinen Angaben zufolge noch in der Nacht vernommen. Eine Mordkommission ermittelt. Das Mädchen war gestern Mittag von einem Spielplatz verschwunden. Die Mutter, die mit ihrer Tochter unterwegs war, hatte daraufhin die Polizei gerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.