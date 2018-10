London (dpa) - Prinz William und seine schwangere Frau Kate werden in diesem Jahr den Weihnachtstag nicht mit Königin Elizabeth II. in deren Landsitz Sandringham verbringen.

Stattdessen wird das Paar gemeinsam mit der Familie Middleton feiern, wie ein Sprecher des St.-James's-Palastes am Samstag in London sagte. Die Eltern von Kate wohnen im Örtchen Bucklebury, westlich von London. Erst nach Weihnachten wollen William und Kate dem Rest der königlichen Familie einen Besuch in Sandringham abstatten.

Im vergangenen Jahr hatte Kate erstmals gemeinsam mit den Royals das Weihnachtsfest verbracht. Mit dem Fehlen des Glitzerpaares sind die Windsors unter dem Christbaum erneut nicht vollzählig. Im vergangenen musste der Senior der königlichen Familie, Prinz Philip (91), wegen einer Herzoperation Weihnachten im Krankenhaus verbringen.

