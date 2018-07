Hecking statt Schuster - Allofs beendet Trainersuche in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Mit einer überraschenden Wende hat Klaus Allofs das mehrtägige Verwirrspiel um den neuen Trainer des VfL Wolfsburg beendet. Dieter Hecking wird zu Jahresbeginn das VfL-Team in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Der bisherige Coach des Ligarivalen 1. FC Nürnberg wechselt trotz eines Vertrages bis 2014 mit sofortiger Wirkung zum finanzstarken Volkswagen-Club nach Niedersachsen. Dort soll er nach Angaben von VfL-Manager Klaus Allofs einen Vertrag bis 2016 unterschreiben. Der als Top-Favorit gehandelte Bernd Schuster muss weiterhin auf seinen ersten Trainerjob in der Bundesliga warten.

«Club» will neuen Coach bis Anfang Januar - Bader «enttäuscht»

Nürnberg (dpa) - Nach dem überraschenden Abgang von Dieter Hecking will Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg rechtzeitig vor dem Start in die Rückrunden-Vorbereitung einen Nachfolger präsentieren. «Wir werden uns über die Weihnachtstage in Ruhe Gedanken machen», sagte «Club»-Sportvorstand Martin Bader am Samstag der Nachrichtenagentur dpa. «Natürlich wollen wir mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung gehen.» Hecking wechselt zum Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Arsenal weiter im Aufwind: 1:0-Sieg in Wigan

London (dpa) - Bayern Münchens nächster Champions League-Gegner FC Arsenal hat seinen Vormarsch in der Tabelle der Premier League fortgesetzt. Das Team mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Per Mertesacker und Lukas Podolski gewann am Samstag mit 1:0 beim Tabellen-18. Wigan Athletic und schob sich vorläufig auf den dritten Rang hinter Manchester United und Manchester City. Mikael Arteta machte in der 60. Minute mit einem verwandelten Elfmeter den achten Saisonsieg für das Team von Trainer Arsene Wenger perfekt.

Lazio Rom als Tabellen-Zweiter in die Weihnachtspause

Rom (dpa) - Miroslav Klose geht mit Lazio Rom als Tabellen-Zweiter der italienischen Fußball-Meisterschaft in die Weihnachtspause. Der Hauptstadtclub gewann am Samstag bei Sampdoria Genua mit 1:0 und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Juventus Turin, der seine Position am Freitagabend mit einem 3:1-Sieg in Cagliari gefestigt hatte. Inter Mailand kam gegen CFC Genua nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus und fiel sogar noch hinter den AC Florenz (3:0 bei US Palermo) auf Platz vier der Serie A zurück.

Hecken zum vierten Mal Eiskunstlauf-Meisterin

Hamburg (dpa) - Die 19 Jahre alte Sarah Hecken hat sich zum vierten Mal den Titel bei Eiskunstlauf-Meisterschaften gesichert. Die Mannheimerin setzte sich am Freitag vor ihrer Trainingskameradin Nathalie Weinzierl (150,55) und Sandy Hoffmann aus Dresden (150,48) mit 152,55 Punkten in Hamburg durch. Ihre Vorstellung mit einer Kombination aus zwei dreifachen Toeloops und einer gelungenen Choreographie kam beim Publikum und dem Preisgericht gut an.

NADA-Aufruf an Sportler: «Erzählen Sie uns, was Sie wissen»

Bonn (dpa) - In einem ungewöhnlichen Appell hat die Nationale Anti-Doping-Agentur die Sportler gebeten, sie im Kampf gegen Doping zu unterstützen. In einem offenen Brief mit der Überschrift «Helfen Sie uns, Doping aufzudecken!» ruft die Organisation die Athleten auf, der NADA Verstöße, Missstände oder eigene Vergehen - auch anonym - zu melden. «Wenn Sie uns unterstützen wollen, Verstöße aufzudecken, erzählen Sie uns, was Sie wissen», heißt es in dem auf der Homepage veröffentlichten Schreiben, das von den Vorstandsmitgliedern Andrea Gotzmann und Lars Mortsiefer unterzeichnet ist.

Möller und Geisenberger holen Rodel-Meistertitel

Königssee (dpa) - Der zweimalige Rodel-Weltmeister David Möller hat sich bei den deutschen Meisterschaften am Königssee den Titel gesichert. In Abwesenheit des erkrankten Olympiasiegers Felix Loch war der 30 Jahre alte Thüringer am Samstag nicht zu schlagen und fuhr seinen vierten nationalen Meistertitel ein. Bei den Frauen siegte auf ihrer Hausbahn die Miesbacherin Natalie Geisenberger. Olympiasiegerin Tatjana Hüfner fehlte wegen Rückenproblemen. Bei den Doppelsitzern machten Tobias Wendl und Tobias Arlt mit Bahnrekord ihren dritten Meistertitel perfekt.

Erneute Dallas-Pleite: 82:92 in Memphis

Memphis (dpa) - Die Dallas Mavericks haben ohne Dirk Nowitzki die nächste Pleite in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kassiert. Die Texaner unterlagen am Freitag (Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies mit 82:92 (39:40). Erfolgreichster Spieler vor 17 677 Zuschauern war Heimakteur Rudy Gay mit 26 Punkten. Bei Dallas, das tags zuvor gegen Titelverteidiger Miami Heat vor heimischer Kulisse mit 95:110 verloren hatte, kamen Shawn Marion und Vince Carter jeweils auf 14 Zähler.