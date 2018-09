Peshawar (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in der Stadt Peshawar im Nordwesten von Pakistan am Samstag acht Menschen mit in den Tod gerissen, darunter einen Minister der Provinzregierung. Wie ein anderes Kabinettsmitglied bestätigte, wurde der Minister Bashir Bilour bei dem Anschlag tödlich verletzt. Die Gruppe Tehreek-e-Taliban bekannte sich zu dem Anschlag.

