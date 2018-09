Ljubljana (AFP) Tausende Slowenen haben am Freitag gegen die Regierung des Landes und die von ihr betriebene Sparpolitik protestiert. Nach unterschiedlichen Angaben von Polizei und Medien versammelten sich in der Hauptstadt Ljubljana bis zu 6000 Menschen zu einem Demonstrationszug. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen, die sich vor allem gegen den konservativen Regierungschef Janez Jansa und dessen Finanzminister Janez Sustersic richteten.

